Čeští baseballisté prohráli na kvalifikačním turnaji v Číně o účast na šampionátu Premier 12 také druhý zápas, Nikaragui podlehli 2:4. Výrazně tak poklesly jejich šance na postup, k posunu na druhé místo potřebují pomoc soupeřů. Skupinu v Čung-šanu uzavřou svěřenci trenéra Pavla Chadima sobotním utkáním s Velkou Británií, které můžete sledovat od 4:55 na ČT sport Plus.
Stejně jako ve čtvrtek proti domácí Číně bodovali čeští reprezentanti výhradně sólovými homeruny. Marek Chlup dostal v páté směně český tým do vedení, v šestém inningu pak vyrovnal na 2:2 Ryan Johnson, jenž na turnaji poslal míč za hrazení už podruhé.
Soupeř, který je vzhledem k umístění na světovém žebříčku favoritem skupiny, ale následně bodoval i v dohrávkách šesté a sedmé směny. „Dobrý zápas, rozhodně lepší než včera, zlepšili jsme se v několika věcech. Zároveň drobnosti, drobné chyby v obraně nebo mety zdarma nás bohužel stály tenhle zápas. Pokud chceme porážet takhle kvalitní týmy, tak musíme být v těchto věcech stoprocentní,“ uvedl startující nadhazovač Lukáš Ercoli.
Národní tým po dvou porážkách potřebuje, aby Čína prohrála s Británií a v sobotu i s Nikaraguou. „Teď už to bohužel nemáme ve svých rukách a naše šance jsou spíš teoretické,“ dodal Ercoli.