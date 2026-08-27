Základní část Diamantové ligy vyvrcholí v Curychu. Tahákem bude ženská osmistovka

V Curychu skončí základní část Diamantové ligy. Hlavním tahákem Weltklasse bude ženský běh na 800 metrů, z něhož se ale na poslední chvíli odhlásila Keely Hodgkinsonová. Češi tentokrát nestartují. Přímý přenos sledujte od 20:00 na ČT sport Plus.
Ženská osmistovka od začátku venkovní sezony přitahuje pozornost útoky na letitý světový rekord české legendy Jarmily Kratochvílové. Švýcarka Audrey Werrová se jejímu času 1:53,28 minuty z roku 1983 v červnu v Paříži přiblížila na 52 setin sekundy.
Pak získala evropský titul a otevřeně hovoří o tom, že rekord je v jejích silách. Další šanci na jeho překonání bude mít ve čtvrtek. Stejně jako minulý týden v Lausanne ji čeká souboj s Nizozemkou Femke Broedersovou-Bolovou, která ve své premiérové sezoně mezi půlkařkami neustále zrychluje.
Naopak ani v Curychu nepoběží olympijská vítězka a halová světová rekordmanka Hodgkinsonová. Ta se ještě nezotavila z nedávného ME, kde doběhla druhá. „Bohužel moje tělo ještě není úplně připravené znovu závodit. Rozhodli jsme se vynechat tento závod a připravit se na ten další,“ uvedla.
V Curychu budou o diamantové body závodit také oštěpaři, ale tentokrát bez Jakuba Vadlejcha. Na další výhru bude útočit srílanský král této sezony Rumeš Tharanga Pathirage. Neporazitelnost v aktuálním ročníku Diamantové ligy se pokusí udržet slovenská překážkářka Emma Zapletalová. Zatím letos proměnila ve vítězství všech pět startů v elitním seriálu a sezonu ozdobila evropským titulem. V mužském běhu na 400 m překážek bude k vidění další souboj mezi Brazilcem Alisonem dos Santosem a světovým rekordmanem Karstenem Warholmem z Norska.
Po vystoupení v Chorzówě se na další patnáctistovku chystá hvězdný Jakob Ingebrigtsen, jenž po zimní operaci achilovky naskočil do sezony až vítěznou pětkou na ME v Birminghamu. Stejně jako v Polsku, kde Ingebrigtsen skončil čtvrtý, jsou ve startovní listině olympijský vítěz Američan Cole Hocker a úřadující mistr světa Isaac Nader z Portugalska. Poběží i překvapivý vítěz z Chorzówa Američan Ethan Strand.
Odveta za nedělní mítink v Polsku bude k vidění i na ženské stovce. Znovu se utkají mistryně světa Melissa Jeffersonová-Woodenová z USA a olympijská šampionka Julien Alfredová ze Svaté Lucie. V neděli měla navrch Američanka, která vyhrála za 10,78.
Mítink v Curychu bude čtrnáctou zastávkou letošní Diamantové ligy. Ta vyvrcholí dvoudenním finálovým podnikem v Bruselu, který se uskuteční 4. a 5. září.