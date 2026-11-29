Světový rekordman v běhu na 400 metrů překážek Brazilec Alison dos Santos se jako první jihoamerický muž stal nejlepším světovým atletem roku. Mezi ženami získala toto ocenění Američanka Masai Russellová, jež letos překonala historické maximum na 100 metrů překážek.
Dos Santos a Russellová ve svých disciplínách celou sezonu dominovali. Rekordní běhy oba předvedli na mítinku Diamantové ligy v Curychu. Dos Santos vylepšil výkon Nora Karstena Warholma z olympijského Tokia 2021 o 14 setin na 45,80 sekundy. Russellová časem 12,09 sekundy o tři setiny zlepšila čtyři roky staré maximum Nigerijky Tobi Amusanové.
Světová atletika se vrátila k vyhlašování jen absolutních vítězů. Oba laureáti cenu získali poprvé. Na trůnu vystřídali švédského tyčkaře Armanda Duplantise a americkou běžkyni Sydney McLaughlinovou-Levroneovou.
Dos Santos v trojici finalistů předčil Duplantise, jenž útočil na čtvrtou korunu, a keňského vytrvalce Sabastiana Saweho. Ocenění pro nejlepšího trenéra roku obdržel jeho kouč Felipe de Siqueira.
Russellová dostala přednost před letošní sprinterskou královnou Američankou Melissou Jeffersonovou-Woodenovou a švýcarskou půlkařkou Audrey Werrovou, jež atakovala letitý světový rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů.
Mužskou vycházející hvězdou roku se stal Američan Cooper Lutkenhaus, který se letos stal nejmladším medailistou na halovém mistrovství světa v historii. V březnu v Toruni v běhu na 800 metrů zaskočil všechny soupeře a v čase 1:44,24 zvítězil, když mu bylo jen 17 let a 93 dní.
Mezi ženami v této kategorii triumfovala osmnáctiletá čínská oštěpařka Jen C’-i. Ta šokovala hned na začátku sezony, když na Diamantové lize v Sia-menu předvedla druhý nejdelší hod historie 71,74 metru. Přiblížila se na 54 centimetrů světovému rekordu Barbory Špotákové z roku 2008. V září pak vyhrála Asijské hry dalším výkonem přes 70 metrů.
Hlasování o nejvýraznější okamžik roku vyhrál první oficiální maraton pod dvě hodiny v podání Saweho.