Úřadující mistryně světa v maratonu a olympijská vítězka z Tokia Keňanka Peres Jepchirchirová dostala tříletý distanc za užití krevního dopingu erytropoetinu (EPO), oznámila Jednotka pro bezúhonnost atletiky (AIU). Pozitivní test na doping měla při mimosoutěžní kontrole před srpnovým vítězstvím na maratonu v Sydney.
Třiatřicetiletá Jepchirchirová patří k nejlepším vytrvalkyním současnosti. Držela světový rekord v půlmaratonu a vyhrála čtyři maratony kategorie major. Naposledy triumfovala právě v Sydney, ale na konci října zástupci AIU keňské běžkyni pozastavili činnost. K porušení dopingových pravidel se posléze sama přiznala.
Pozitivní nález prokázal vzorek Jepchirchirové 17. září. „V rozhovoru, který proběhl téhož dne, atletka popřela užití EPO a uvedla, že neví, jak k tomuto nálezu došlo. Navzdory vysvětlením, která poskytla během rozhovoru, tato bývalá světová rekordmanka v půlmaratonu následně podepsala dokument, v němž přiznala porušení antidopingových pravidel a přijala s tím spojené důsledky,“ uvedla organizace.
Velmoc s dopingovými stíny
Keňská atletika se v posledních letech potýká s množstvím dopingových případů především mezi vytrvalci, od roku 2017 bylo podle agentury AFP potrestáno za doping více než 140 tamních atletů. Rovněž tříletý distanc si například od loňska odpykává světová rekordmanka v maratonu Ruth Chepngetichová.
Navíc AIU nyní také informovala o dalších dvou případech, distanc na tři roky za EPO dostala také Veronica Loleová. Druhá doběhla na půlmaratonech loni v Praze i letos na zářijovém MS v Kodani, o stříbrnou medaili z mistrovství světa nyní přišla.
Keňa je tradiční atletickou velmocí. Na loňském mistrovství světa v Tokiu získala jedenáct medailí včetně sedmi zlatých a v medailovém pořadí zemí obsadila druhou příčku hned za Spojenými státy americkými.
V roce 2029 bude keňská metropole Nairobi hostit atletické mistrovství světa. Prezident Světové atletiky Sebastian Coe nedávno uvedl, že tento připravovaný šampionát by mohl přispět k očištění keňského atletického prostředí.
„Keňské úřady v boji proti dopingu dosáhly v posledních pěti letech velkého pokroku, ale tyto případy ukazují, že je před námi ještě dlouhá cesta,“ řekl dnes šéf AIU Brett Clothier.
Po trestu pro Jepchirchirovou se dodatečně vítězkou maratonu v Sydney stane její krajanka Irine Cheptaiová, jež časem 2:22:11 za mistryní světa zaostala o bezmála čtyři minuty. Ve výčtu úspěchů Jepchirchirové jsou triumfy i na dalších maratonech kategorie major v New Yorku (2021), Bostonu (2022) a Londýně (2024).