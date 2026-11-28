Od roku 2021 mělo mistrovství republiky v přespolním běhu stejného vítěze. Šestý titul v řadě však už Jáchym Kovář nepřidal. Tentokráte na šampionátu v Dříteči skončil čtvrtý.
Kováčech ve finiši sedmikilometrové trati utrhl v posledním stoupání Davida Šlapáka, který doběhl s odstupem sedmi sekund druhý. Bronz získal Adam Szymanik. Jáchym Kovář chyběl na stupních vítězů poprvé od roku 2019.
„Šňůra byla dlouhá, myslím si, že pro mne velmi povedená, jsem rád, že už to přebral někdo jiný,“ prohlásil Kovář.
„Jáchym Kovář je skvělý běžec, teď jsem to přebral já a příští rok to může být někdo jiný, takže uvidíme. Jak řekl Zátopek, je to taková štafeta,“ uvedl vítězný Kováčech.
Při neúčasti úřadující šampionky Terezy Hrochové zvládla nejlépe souboj trojice soupeřek v posledním okruhu Simona Vrzalová. O dvě sekundy porazila mistryni z roku 2024 Annu Málkovou, která vloni brala titul mezi mílařkami. Třetí doběhla obhájkyně stříbra Iva Křivohlávková Giesel.
Mezi mílaři získal třetí titul za poslední čtyři roky Jakub Davidík před juniorským šampionem z roku 2024 Danielem Marákem. Závod žen na stejné trati vyhrála vloni stříbrná Karolína Šípková.