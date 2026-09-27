Hrochová ovládla v traťovém rekordu běžecký závod Běchovice–Praha

Tereza Hrochová vyhrála tradiční závod z Běchovic do Prahy a domácí šampionát v silničním běhu na 10 kilometrů ozdobila traťovým rekordem 32:28. Napříč různými disciplínami získala 23. národní titul. Mužskému závodu při prvním seniorském startu kraloval Damián Vích, jenž výkonem 29:51 zaběhl na této trati první český čas pod 30 minut od roku 2001.
Devátá maratonkyně letošního mistrovství Evropy Hrochová se hned po startu vydala do čela a neměla konkurenci. Svůj zatím nejlepší zdejší výkon z vítězného roku 2024 zlepšila o 42 sekund a pokořila o 13 sekund nejrychlejší čas závodu všech dob, který od roku 2023 držela Keňanka Glorius Jepkiruiová.
Před závodem Hrochová na rekordní výkon nepomýšlela. „Šla jsem na sebe, na pocit a na to, abych vyhrála. Nic jiného jsem neplánovala,“ řekla. Věděla, že by mohla být ještě lepší. „Kdybychom na to vyladili, tak by to nebyl problém, ale není momentálně potřeba tlačit čas tady na tom závodě,“ dodala třicetiletá vytrvalkyně.
Na startu nakonec chyběla obhájkyně titulu Bára Stýblová. Za Hrochovou doběhla s odstupem minuty a 18 sekund neohroženě na druhém místě Michaela Čepová. Bronz brala Vendula Šoukalová (35:53).
V mužském závodě se Vích, který Běchovice běžel jen v roce 2016 jako junior, odpoutal od soupeřů po prvním kilometru. Podobně jako Hrochová neměl konkurenci. I kvůli tomu, že vítěz posledních pěti ročníků Běchovic Martin Zajíc dnes místo útoku na šestý triumf plnil roli vodiče na maratonu v Berlíně.
Vích se blýskl časem pod 30 minut, který předvedl jako první Čech od roku 2001. „Vyhrál jsem, takže jsem spokojený. Běchovice se většinou běhají spíš na tu výhru než na nějaké časy,“ poznamenal běžec, který přechází z dráhy na silnici a míří k jarnímu maratonu.
Doufal v ještě lepší výkon, ale dalo mu zabrat ikonické stoupání do Hrdlořezského kopce. Nesouhlasil s některými komentáři, že by se touto pasáží neměli účastníci Běchovic strašit. „Já chci říct, že se má strašit a je to fakt hrozné. To je fakt příšerná bolest. Bolelo to, ale ten čas pod 30 minut snese nějaké měřítko této trati,“ dodal Vích.
Pro stříbro si s odstupem 36 sekund doběhl Jáchym Kovář. O dalších 23 sekund zpět byl bronzový Patrik Vebr.