Almgren při maratonské premiéře vládl v New Yorku, mezi ženami triumfovala Chepkiruiová

Andreas Almgren ozdobil svůj maratonský debut vítězstvím v New Yorku. Švédský mistr světa v půlmaratonu doběhl v čase 2:06:01 hodiny a dokázal triumfovat jako první rodák z Evropy od roku 1996. Ženám kralovala na Newyorském maratonu Sheila Chepkiruiová z Keni.
Jednatřicetiletý Almgren se v závěrečných kilometrech utrhl italskému reprezentantovi Yemaneberhanu Crippovi a doběhl s náskokem 13 sekund. Třetí místo nakonec vybojoval Kamohelo Mofolo z Lesotha před obhájcem loňského vítězství Bensonem Kiprutem.
Chepkiruiová zapsala čas 2:24:36 a v těsném doběhu ženského závodu navázala na svůj triumf z roku 2024. Na posledních 150 metrech se dostala přes krajanku Hellen Obiriovou, která útočila na třetí vítězství v New Yorku, úřadující šampionku v posledních metrech přespurtovala i domácí Jessica McClainová. Za vítězkou zaostala o šest sekund.
Mezi 60 000 účastníky tradičního maratonu nechyběla ani bývalá elitní tenistka Barbora Strýcová. Kapitánka vítězného českého týmu z letošního Poháru Billie Jean Kingové zvládla trať 42,195 km ze Staten Islandu přes Brooklyn, Queens, Bronx a Manhattan do Central Parku za 3:12:26 a o necelou půlminutu si vylepšila osobní maximum z letošního maratonu v Bostonu.
Výsledky Newyorského maratonu
Výsledky Newyorského maratonu
Muži: 1. Almgren (Švéd.) 2:06:01, 2. Crippa (It.) 2:06:14, 3. Mofolo (Les.) 2:06:26.
Ženy: 1. Chepkiruiová (Keňa) 2:24:36, 2. McClainová (USA) 2:24:42, 3. Obiriová (Keňa) 2:24:43.