Americký fotbal

Češi přejeli Dánsko 42:0 a na ME v americkém fotbalu zabojují o páté místo


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Sestřih utkání amerického fotbalu Česko – Dánsko s ohlasy
Zdroj: ČT sport

Čeští reprezentanti v americkém fotbalu porazili Dánsko 42:0 a ve skupině mistrovství Evropy postupují do bojů o konečné páté místo.

Loni na mistrovství Evropy Češi porazili Dány 23:0 a skončili pátí, čímž se postarali o svůj historicky nejlepší výsledek na šampionátu.

I tentokráte měli domácí američtí fotbalisté navrch. První touchdown položil po padesátiyardovém sprintu Adam Žouželka.

Do endzóny soupeře doběhl po změně stran také Vít Bezecný. Češi dominovali i ve zbytku zápasu, další touchdowny přidali Josef Janota, který se postaral rovnou o dva, Matěj Šlehofer a Adam Antoš.

„Jsem na všechny strašně pyšný, jak jsme na ně nastoupili,“ poznamenal Josef Janota k aktivnímu přístupu českého týmu.

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