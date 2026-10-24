Češi přejeli Dánsko 42:0 a na ME v americkém fotbalu zabojují o páté místo

Čeští reprezentanti v americkém fotbalu porazili Dánsko 42:0 a ve skupině mistrovství Evropy postupují do bojů o konečné páté místo.
Loni na mistrovství Evropy Češi porazili Dány 23:0 a skončili pátí, čímž se postarali o svůj historicky nejlepší výsledek na šampionátu.
I tentokráte měli domácí američtí fotbalisté navrch. První touchdown položil po padesátiyardovém sprintu Adam Žouželka.
Do endzóny soupeře doběhl po změně stran také Vít Bezecný. Češi dominovali i ve zbytku zápasu, další touchdowny přidali Josef Janota, který se postaral rovnou o dva, Matěj Šlehofer a Adam Antoš.
„Jsem na všechny strašně pyšný, jak jsme na ně nastoupili,“ poznamenal Josef Janota k aktivnímu přístupu českého týmu.